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В городе на Закарпатье ночью побили стекла в 9 автомобилях с венгерскими номерами
16.03.2018 18:45
В городе на Закарпатье ночью побили стекла в 9 автомобилях с венгерскими номерами
Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми
В ночь на 16 марта в Берегово рядом со спортбазой "Закарпатье" было разбито стекло в 9 автомобилях с венгерскими номерами.
В городе на Закарпатье ночью побили стекла в 9 автомобилях с венгерскими номерами Фото: Mukachevo.net

Об этом сообщает издание Mukachevo.net.

Объектами нападения стали исключительно автомобили с венгерскими номерами. Авто с украинскими номерами, которые были припаркованы рядом, остались невредимыми.

Утром вызванные наряды полиции приступили к сборам показаний и заявлений от пострадавших.

"Сообщение об инциденте поступило в полицию сегодня в 6.47 утра, от жителя улицы Шевченко. Заявитель сообщил, что вышел утром на улицу и увидел 7 поврежденных авто, в которых были разбиты лобовые стекла. Сейчас на месте работают правоохранители. Решается правовая квалификация", - прокомментировали в закарпатской милиции.

Как отмечается, случай выглядит как откровенная провокация, о которых предостерегали в эти дни правоохранители. 

Напомним, 4 февраля в Ужгороде в здание закарпатской союза венгров бросили бутылку с зажигательной смесью.

27 февраля в Ужгороде произошел пожар в здании областного офиса организации закарпатских венгров КМКС.

Также стало известно, что посла Украины в Венгрии Любовь Непоп вызывают в венгерское МИД в связи со вторым за месяц поджогом союза венгров в Ужгороде.

По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, в Украине происходит процесс "роста экстремистских идей".

"Это видно из законов, принятых Верховной Радой Украины, серьезно ограничивают права меньшинств. Представляется, они запугивают членов венгерского национального меньшинства Закарпатья", - сказал Сийярто, сообщает сайт венгерского правительства.

 

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