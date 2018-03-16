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Суд восстановил Сенкевича на посту мэра Николаева
16.03.2018 18:53
Суд восстановил Сенкевича на посту мэра Николаева
Соответствующее решение было объявлено в ходе сегодняшнего заседания суда
Центральный районный суд Николаева удовлетворил иск отстраненного мэра города Александра Сенкевича в Николаевский городской совет об отмене решения о досрочном прекращении его полномочий, и постановил, что решение горсовета не соответствует законодательству.
Суд восстановил Сенкевича на посту мэра Николаева Александр Сенкевич. Фото: nikvesti.com

Соответствующее решение было объявлено в ходе сегодняшнего заседания суда.

"Нарушены права истца, нарушен принцип верховенства права, нарушены нормы законодательства. В связи с этим, иск подлежит удовлетворению", - говорится в постановлении суда,  сообщают "НикВести".

Напомним, депутаты городского совета Николаева на внеочередной сессии приняли решение о досрочном прекращении полномочий мэра города Александра Сенкевича.

8 октября на Соборной площади в Одессе около 700 горожан пришли на "народное вече", анонсированное отправленным горсоветом в отставку мэром Александром Сенкевичем.

Александр Сенкевич 12 октября подал иск против Николаевского городского совета, в котором требовал отменить решение о досрочном прекращении его полномочий мэра Николаева.

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