В Киевсовете сомневаются в целесообразности создания создание коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго», которое должно стать новым распорядителем тепловых сетей после прекращения договора с «Киевэнерго».

Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития.

«Мы по соглашению с «Киевэнерго» получали от 2,5 млн. грн. в год, если его деятельность была убыточной. А если прибыльной, платежи в бюджет достигали сотен миллионов гривен. А теперь нам предлагают, наоборот, инвестировать в деятельность коммунального предприятия. Не является ли более интересным для города оставить то соглашение, которое нам генерировало, пусть и небольшие средства, но, по крайней мере, не убытки», — отметил депутат фракции «Самопомощь», глава комиссии по вопросам собственности в Киевсовете Леонид Антоненко.

В Киевсовете отмечают, что новосозданное КП «Киевтеплоэнерго» слишком дорого обходится городскому бюджету – сначала предприятие потребовало внести в уставный фонд 7 млрд. грн., чуть позже – 2 млрд. грн. В итоге Киевсовет согласовал пополнение уставного фонда на 1,2 млрд. грн.

«Пополнять уставной фонд КП из бюджета – это неправильное решение. На следующий год они попросят еще полмиллиарда или 2 млрд. грн. Средства, если и выделяются, то должны быть возвратными, а бизнес коммунального предприятия должен быть окупаемым, это ведь не благотворительность», — считает депутат Киевсовета, член комиссии по вопросам ЖКХ и ТЭК Олег Костюшко (фракция «Солидарность»).

Как ранее сообщалось, заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев оценил инвестиции в модернизацию системы теплоснабжения Киева в ближайшие десять лет на уровне 1 млрд. долларов. Киевсовет в декабре 2017 года рассматривал вопрос внесения в уставный капитал коммунального предприятия «Киевтеплоэнерго» 7,4 млрд. грн., чтобы обеспечить переход городских теплосетей в управление города, закупить материалы для ремонтов и внести аванс за природный газ. Однако 15 марта 2018 года комиссия Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития с третьей попытки согласовала проект решения №08/231-677/ПР от 26.02.2018 года «Об увеличении размера уставного капитала КП «Киевтеплоэнерго», сумма, которую предлагают внести в уставный фонд КП, сокращена с 7,4 млрд. грн. до 1,2 млрд. грн.

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