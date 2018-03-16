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Грач: Путин совершил ошибку, назначив Аксенова. Он грабит. Есть еще такой же – Константинов. Он уже пол-Крыма захватил
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16.03.2018 19:00
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Бывший председатель Верховного Совета Крыма Леонид Грач рассказал
изданию "ГОРДОН", что Грач заявил, что крымчане против
"аксеновщины" Фото: komros.info Такие настроения он связал не с
президентом РФ Владимиром Путиным, а с "главой Крыма" Сергеем
Аксеновым."Прямо скажу, они не против Путина, а против
“аксеновщины”. Путин совершил огромную ошибку, назначив Аксенова
премьер-министром. Он где можно грабит. Ситуация неуправляемая.
Есть еще такой же, как Аксенов, Владимир Константинов –
"председатель госсовета" Крыма. Всем говорит: "Я только один рубль
зарплаты получаю, остальное отдаю в детскую больницу". Погоди,
друг, как же ты без зарплаты живешь, если ты взяток не берешь? Так
он уже пол-Крыма захватил", – заявил Грач.По его словам, с
Аксеновым и Константиновым произошла "любопытная история падения
нравственности"."Я помню, 20–22 февраля 2014 года с экранов
крымского телевидения не слазили Аксенов, Константинов, Михаил
Бахарев (тогда редактор "Крымской правды"). Они рвали на себе
тельняшку и выступали, что надо жить с Украиной. Но не долго это
длилось", – отметил Грач.Экс-председатель Верховного Совета
Крыма заявил, что Аксенов был "всего лишь мальчиком на побегушках у
донецких"."Его привел к власти Василий Джарты – самое близкое
и деструктивное окружение Виктора Януковича (экс-президент
Украины. – )", – сказал Грач.Россия после
незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и
Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной
и большинством стран мира."Главой" Крыма Путин назначил Аксенова в
апреле 2014 года.
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