Журналисты программы "Схемы" (совместный проект "Радіо Свобода" и телеканала "UA:Перший") выяснили, как первая леди Украины Марина Порошенко возглавила Украинский культурный фонд. Отмечается, что Марина Порошенко теперь будет иметь прямое отношение к распределению бюджетных средств. "Схемы" узнали, что была создана лишь видимость прозрачного конкурса по избранию половины членов наблюдательного совета, которые впоследствии единодушно выдвинули Марину Порошенко на должность главы Украинского культурного фонда", – говорится в сюжете, опубликованном на YouTube. | Марина Порошенко возглавила Украинский культурный фонд в январе 2018 года Фото: president.gov.ua Также отмечается, что глава фонда и члены наблюдательного совета, несмотря на право распоряжаться бюджетными средствами, не будут заполнять электронные декларации, поскольку их работа не подпадает под действие закона "О предотвращении коррупции".Также у Марины Порошенко есть диплом искусствоведа, который она получила в 2007 году. Но в то же время некоторые преподаватели сказали "Схемам", что не помнят Порошенко или не преподавали у нее."Все это вызывает вопрос: а смогла бы Марина Порошенко получить такую должность при соблюдении всех прописанных законом процедур и если бы она не была женой президента?" – говорится в сюжете.Порошенко возглавила Украинский культурный фонд 19 января 2018 года. Ее кандидатуру поддержали все члены наблюдательного совета.23 марта 2017 года Верховная Рада поддержала законопроект №5491 об Украинском культурном фонде – бюджетном учреждении, которое будет выполнять специальные функции по содействию национально-культурному развитию страны. Президент Петр Порошенко подписал его 21 апреля 2017 года.видео Видео: Радіо Свобода онлайн / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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