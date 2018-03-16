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В Британии открыли дело об убийстве Глушкова
16.03.2018 19:09
В Британии открыли дело об убийстве Глушкова
По официальной версии Березовский повесился в собственном доме
Полиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье "убийство" после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова.
В Британии открыли дело об убийстве Глушкова Фото: Коммерсант

16 марта Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по убийству Николая Глушкова в Лондоне.

Николай Глушков был близким другом и бизнес-партнером Бориса Березовского, категорически отказывался верить официальной версии о его самоубийстве и настаивал, что смерть олигарха выгодна Кремлю. Глушкова нашли мертвым 13 марта, -  сообщает ВВС.

Напомним, по официальной версии Березовский повесился в собственном доме. Ранее никакой информации о признаках насильственной смерти не было.

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