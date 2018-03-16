|В Британии открыли дело об убийстве Глушкова
|16.03.2018 19:09
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По официальной версии Березовский повесился в собственном домеПолиция Великобритании открыла уголовное расследование по статье "убийство" после смерти российского бизнесмена Николая Глушкова.
Фото: Коммерсант
16 марта Следственный комитет РФ также возбудил уголовное дело по убийству Николая Глушкова в Лондоне.
Николай Глушков был близким другом и бизнес-партнером Бориса Березовского, категорически отказывался верить официальной версии о его самоубийстве и настаивал, что смерть олигарха выгодна Кремлю. Глушкова нашли мертвым 13 марта, - сообщает ВВС.
Напомним, по официальной версии Березовский повесился в собственном доме. Ранее никакой информации о признаках насильственной смерти не было.
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