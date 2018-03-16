Украины готов разорвать программу экономического сотрудничества с Россией. Об этом в Twitter сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает со ссылкой на .

"Правительство готово принять решение о разрыве программы экономического сотрудничества с . Россия должна платить высокую цену за агрессию против Украины", - заявил Гройсман.

Уряд готовий схвалити рішення про розірвання програми економічного співробітництва з . Росія має платити високу ціну за агресію проти України. pic.twitter.com/smAt65Bztu

— Volodymyr Groysman (@VGroysman) March 16, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Украина временно ограничивает импорт минеральных удобрений из России. В частности, Владимир Гройсман поручил подготовить решения по введению антидемпинговых мер до следующего заседания правительства.

"Что касается временных ограничений, принять сейчас решение об их введении", - отметил он на заседании 14 марта и поручил МЭРТ и Министерству юстиции оформить данное решение.

Отметим, импорт из Российской Федерации в Украину в 2017 году вырос на 40%. Росту импорта способствовало увеличение поставок угля, нефтепродуктов и удобрений.

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