В Сети появился финальный трейлер фильма Мстители: Война бесконечности. Выход фильма ожидается 3 апреля этого года. Ролик за считанные часы набрал почти полмиллиона просмотров на YouTube-канале Marvel Entertainment.

Сюжет ленты построен на истории о борьбе супергероев с титаном Таносом — новой угрозой из космоса. Главной целью межгалактического тирана является получение с помощью артефактов невиданной силы, дающей возможность менять реальность по своему желанию, информирует svodka.net.

В главных ролях в фильме снимаются Роберт Дауни-младший, Крис Прэтт, Крис Эванс, Джош Бролин и Крис Хемсворт. Режиссерами ленты выступили Энтони Руссо и Джо Руссо.

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