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Ветераны АТО требуют отставки вице-президента ФФУ Костюченко
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16.03.2018 19:16
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Всеукраинская общественная организация "Федерация футбола
участников АТО" выразила недоверие вице-президенту Федерации
футбола Украины Вадиму Костюченко. Руденко: 14 марта 2018 года
ветераны АТО впервые встретились с президентом ФФУ Андреем
Павелко Скриншот: Укрінформ / YouTube По его словам, ветераны
создали организацию для реабилитации участников АТО и
патриотического воспитания детей. Первый договор о сотрудничестве с
ФФУ был подписан в 2016 году. Со стороны ФФУ ответственным был
Костюченко. Именно из-за его непрофессионализма и бездействие все
это время существовали искусственные преграды и саботаж для
подписания полноценного договора. 14 марта 2018 года
ветераны впервые встретились непосредственно с президентом ФФУ
Андреем Павелко."Было такое ощущение, что информацию о нашем
сотрудничестве за эти два года ему никто объективно не доводил. То
есть реальной картины не было. И с этого времени мы имеем прямой
контакт с самим президентом ФФУ Андреем Павелко, который пообещал
те требования, которые мы ему предоставили, выполнить. Сначала
вопрос стоял о сотрудничестве и внесения в единый календарь наших
соревнований на 2018 год. И это обещание выполнено", – сказал
Руденко.Он отметил, что так как предыдущие годы за сотрудничество
отвечал Костюченко, ветераны АТО выразили ему недоверие и требуют
его отстранение от должности."Ми обратились к Павелко, чтобы он
лично разобрался и отстранил от должности этого человека на момент
проведение расследование согласно закону. И он пообещал, что на
ближайшему выконкоме этот вопрос рассмотрят", – заявил он.13
сентября 2017 года издание Sport Arena на основании имеющихся в
распоряжении редакции документов заявило, что Костюченко подделал
свой первый диплом, на основании которого сделал дальнейшую
карьеру.
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