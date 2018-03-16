Медучреждения для успешной автономизации должны объективно подсчитать свой бюджет с учетом всех затрат - мнение

Медицинские учреждения для успешной автономизации должны объективно подсчитать свой бюджет с учетом всех затрат, в том числе заработной платы и стоимости лекарственных средств, считает заместитель министра здравоохранения Павел Ковтонюк.

"Изменение механизма финансирования не приводит к мгновенному нисхождению "манны небесной" на медучреждение. Была определенная мифология вокруг того, что как только мы начнем оплачивать медицинские услуги и пролеченные случаи, сразу на медучреждение потекут реки денег. И когда этого не случится, будет определенное разочарование", - сказал он в ходе заседания подкомитета по реформе здравоохранения Комитета Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

П.Ковтонюк отметил, что "Минздрав стоял и стоит на позиции, что медучреждение, которое хочет идти в реформу, должно принимать честное общественное соглашение, которое заключается в том, что деньги будут приходить на основе реально сделанной работы, по справедливости, но для этого нужно провести изменения в середине самого медучреждения".

"Без этого невозможно достичь эффекта. Каждое медучреждение должно задать себе вопрос, готово ли оно, рассчитывая стоимость медицинской услуги, рассчитывать ее честно", - сказал он.

Комментируя расчет стоимости медицинской услуги, замминистра отметил, что предложенная Минздравом методика успешно используется в 27 странах мира.

"Методика состоит их простых вещей, она берет расходы вашего медучреждения и пересчитывает их на единицу вашей услуги, т.е. стоимость услуги зависит от расходов, которые вы на ней понесли. Составляющая оплаты услуг персонала является основной, она составляет около 60-80%. Мы часто акцентировали, что если вы берете тарифную сетку, где заложена заработная плата 3200 грн, и заводите ее в методику расчета, не ожидайте от этого рыночной стоимости медицинской услуги, которой оперирую частные клиники", - сказал он.

Кроме того, П.Ковтонюк отметил, что "нет смысла работать с Национальной службой здоровья, если медучреждение не готово перейти на честные договорные отношения".

"Юридически и технически это вероятно, но это никому ничего не даст", - подчеркнул замминистра.

Как сообщалось, автономизация медучреждения является обязательной для его присоединения к медицинской реформе, поскольку только статус КНП позволит медучреждению сотрудничать с заказчиком услуг – Национальной службой здоровья Украины.

В апреле 2017 года Верховная Рада приняла закон об автономизации медицинских учреждений № 2002-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования законодательства по вопросам деятельности учреждений здравоохранения".

В октябре 2017 года парламент поддержал во втором чтении и в целом законопроект о государственных финансовых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарственных средств, который внедряет принцип финансирования "деньги за пациентом".

Решение о создании НСЗУ, которая будет реализовать политику в сфере государственных финансовых гарантий медобслуживания населения и выполнять функции национального заказчика медицинских услуг и лекарственных средств по программе медицинских гарантий в рамках реализации медицинской реформы, было принято правительством 27 декабря 2017 года.

27 февраля 2018 года победителем конкурса на должность главы НСЗУ стал заместитель генерального директора по вопросам стратегического развития клиники Isida-IVF Олег Петренко.