У российских олигархов Романа Абрамовича и Алишера Усманова через санкции могут забрать акции футбольных клубов "" и "". передает со ссылкой на .

"Власти Великобритании работает над законом о санкциях против россиян, которые могут быть связаны с коррупцией", - говорится в сообщении The Times.

Если правоохранители докажут коррупционный источник активов, то их автоматически конфискуют. Такой закон сразу затрагивает футбольные активы российских олигархов. Также согласно нововедень могут пострадать и украинские бизнесмены, имеющие недвижимость или предприятия в Англии.

Футбольная ассоциация Англии может бойкотировать чемпионат мира-2018, который пройдет в России летом, если британское сообщит об угрозе безопасности для сборной страны.

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