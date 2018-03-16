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Портников: Военный переворот в Украине - не фантастика
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16.03.2018 19:24
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Политический обозреватель Виталий Портников считает, что идея
военного переворота, которую озвучила внефракционный нардеп Надежда
Савченко – это не комедия. Портников: Военный переворот в Украине
будет иметь катастрофические последствия Фото: EPA (архив) "Военный
переворот в Украине может иметь катастрофические последствия для
государства - утрату части территории, разрыв с Западом, разруху и
смерть, восстановление полной зависимости от Москвы. Но это не
значит, что его не может быть. И это не значит, что его сторонники
представляют себе его последствия. Более того, как это нередко уже
бывало в украинской истории, последствия их не сильно интересуют.
Их интересует сиюминутное воплощение ненависти в реальные действия.
Какая разница, что будет после этого?", – написал
он.Портникову кажется ошибкой недооценивать то, что именно нардеп
Надежда Савченко говорит о "целесообразности" переворота."Нам
кажется, что перевороты устраивают интеллигентные люди во фраках и
с высшим образованием - такие, как Ленин или Троцкий. Но,
во-первых, Медведчук выглядит не хуже Ленина и тоже имеет
юридическое образование. А, во-вторых, все те сторонники
переворота, которые находились рядом с его организаторами и
призывали к революции, были похожи именно на Надежду Савченко, а не
на Льва Троцкого. Только вспомните - матрос Дыбенко, матрос
Железняков, экспроприатор Джугашвили...Да по сравнению с ними
Надежда Савченко - выпускница Института благородных девиц", –
заявил политический знаток.Он также напомнил о последствиях
революции1917 года – гражданской войне, Голодоморе и
репрессиях.15 марта Савченко заявила, что многие военнослужащие
считают военный переворот "ожидаемым событием". Генпрокурор Юрий
Луценко заявил, что она планировала теракт в Верховной Раде. В этот
же день депутат пришла на допрос в СБУ. Ее вызвали по делу
главы "Офицерского корпуса" Владимира Рубана,
которого задержали 8 марта в контрольном пункте
"Майорское" в Донецкой области за нелегальную перевозку
крупной партии оружия.Внефракционный народный депутат Украины
Надежда Савченко заявила, что в стране есть много военнослужащих,
которые "понимают, что происходит" и "согласны, что военный
переворот в Украине – очень ожидаемое и, наверное, очень
правильное событие".
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