|В "Новой почте" заявили об обысках офисов со стороны Генпрокуратуры
|16.03.2018 19:25
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В прокуратуре эту информацию пока не комментировалиГенеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты".
Фото:17tv.com.ua
"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер", - сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.
В то же время в прокуратуре информацию об обысках пока не комментировали.
Напомним, Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.
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