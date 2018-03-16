В прокуратуре эту информацию пока не комментировали

"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер", - сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

В то же время в прокуратуре информацию об обысках пока не комментировали.