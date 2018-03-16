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В "Новой почте" заявили об обысках офисов со стороны Генпрокуратуры
16.03.2018 19:25
В "Новой почте" заявили об обысках офисов со стороны Генпрокуратуры
В прокуратуре эту информацию пока не комментировали
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты".
В "Новой почте" заявили об обысках офисов со стороны Генпрокуратуры Фото:17tv.com.ua

"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер", сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

В то же время в прокуратуре информацию об обысках пока не комментировали.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

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