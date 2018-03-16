|США отреагировали на нового главу Нацбанка
|16.03.2018 19:33
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положительно отозвались о новом руководителе Национального банка Украины Якова Смолия.
Об этом сообщает американское посольство в Twitter, передает со ссылкой на .
"Поздравляем нового председателя Якова Смолия. Надеемся на плодотворное сотрудничество с вами и вашей командой.
Независимый - крайне важный для экономического роста Украины", - говорится в заметке.
Вітаємо нового Голову @NBUkraine Якова Смолія. Сподіваємося на плідну співпрацю з Вами та Вашою командою. Незалежний Національний банк - вкрай важливий для економічного зростання України.
U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 16 березня 2018 р.
15 марта проголосовала за назначение Якова Смолия на должность главы . Решение поддержали 247 народных депутатов. Против проголосовало 15 Удержан - 16. Яков Смолий пообещал продолжать курс реформ своей предшественницы Валерии Гонтаревой.