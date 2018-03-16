Погода, Новости, загрузка...
День на Донбассе прошел без обстрелов
16.03.2018 19:41
День на Донбассе прошел без обстрелов
СММ ОБСЕ констатировала, что с момента перемирия количество обстрелов снизилось на 82%
С полуночи пятницы режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе придерживался в полной мере.
День на Донбассе прошел без обстрелов Фото: Андрій Попіль

По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщает штаб АТО.

Ранее в пятницу заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг констатировал, что с 5 марта, когда началось очередное перемирие, по 11 марта количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 82% по сравнению с неделей перед этим.

  • Сутки в зоне АТО: боевики четыре раза нарушили перемирие
  • Генсек НАТО поставил отравление в Британии в один ряд с агрессией России в Украине

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить