День на Донбассе прошел без обстрелов СММ ОБСЕ констатировала, что с момента перемирия количество обстрелов снизилось на 82% С полуночи пятницы режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе придерживался в полной мере. Фото: Андрій Попіль По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщает штаб АТО. Ранее в пятницу заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг констатировал, что с 5 марта, когда началось очередное перемирие, по 11 марта количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 82% по сравнению с неделей перед этим. Сутки в зоне АТО: боевики четыре раза нарушили перемирие

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