|День на Донбассе прошел без обстрелов
|16.03.2018 19:41
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СММ ОБСЕ констатировала, что с момента перемирия количество обстрелов снизилось на 82%С полуночи пятницы режим всеобъемлющего перемирия на линии разграничения сторон на Донбассе придерживался в полной мере.
Фото: Андрій Попіль
По состоянию на 18.00 обстрелов со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано, сообщает штаб АТО.
Ранее в пятницу заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг констатировал, что с 5 марта, когда началось очередное перемирие, по 11 марта количество обстрелов на Донбассе уменьшилось на 82% по сравнению с неделей перед этим.
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