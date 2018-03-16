

Фото: Дмитрий Виноградов / РИА Новости

Вертолет радиоэлектронной борьбы Ми-8 МТПР-1 со станцией активных помех "Рычаг-АВ" впервые "засветился" в Сирии. Фотография винтокрылой машины с установкой, которую специалисты между собой называют "убийцей электроники", появилась в Сети.

موسوعة عسكرية سورية



صورة لما يعتقد انها مروحية MI-8 سورية مزودة بنظام الحرب الالكترونية الروسي Richag-AV .. #SAA #SyrianArmy #SYRIA



23:13 - 14 мар. 2018 г.

По мнению военных экспертов, именно применение "Рычага-АВ" сыграло значительную роль в снижении эффективности проведенного в апреле прошлого года массированного американских крылатых ракет по сирийской военно-воздушной базе Эш-Шайрат. Российские источники тогда сообщали, что до цели долетели лишь 23 "Томагавка", остальные 36 крылатых ракет сбились с курса.

Данный комплекс радиоэлектронной борьбы может прикрыть значительные территории. Речь идет о сотнях квадратных километров. Изощренный цифровой интеллект системы запоминает электронные портреты целей противника, собирая их в своеобразной библиотеке.

При необходимости комплекс сам выбирает необходимые характеристики излучения, которое глушит вражескую электронику со 100%-ной эффективностью.

Сообщалось, что элементы "Рычага-АВ" могут монтироваться не только на вертолеты, но также и на наземные мобильные и стационарные средства. Уникальная разработка российских ученых также может быть задействована в интересах Военно-морского флота.

Алексей Моисеев

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