Женщина подделала документы и незаконно лишила банк права на взыскание задолженности

В 2015 году задержана под видом услуг по решению проблемной задолженности и в сговоре с рядом лиц организовала подделку документов на отчуждение кредитного портфеля "Укргазбанка". Для реализации схемы она создала ряд фиктивных предприятий, назначив их руководителями своих сообщников, и нашла нотариуса, показал незаконные договоры, - сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

В результате этих и ряда других действий "Укргазбанк" был лишен права требования по задолженности, а имущество на сумму 250 млн гривен, находящегося в залоге банка, было незаконно выведено из-под его ипотеки.

Задержанной 38-летней женщине объявили о подозрении в мошенничестве в отдельно крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкуп лиц, оказывающих публичные услуги, и фиктивном предпринимательстве.

Суд избрал в качестве меры пресечения содержание под стражей.

Продолжаются следственные мероприятия с целью установления других причастных к совершению данного преступления.