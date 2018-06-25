Главы государств и правительств ЕС могут достичь договоренности об усилении контроля внешних границ Евросоюза ради сохранения Шенгена на саммите 28-29 июня. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Шарль Мишель после завершения экстренного саммита 16 из 28 стран ЕС по миграции, информирует со ссылкой на ТАСС.

“У нас состоялась полезная встреча. Если мы будем продолжать двигаться в этом направлении, мы можем достичь договоренности по контролю внешних границ. Она необходима, чтобы сохранить Шенген, открытые внутренние границы”, — сказал политик.

Шарль Мишель подчеркнул, что все участники встречи поддержали расширение работы за пределами ЕС с сопредельными странами для обеспечения лучшего контроля миграции, в частности, по созданию лагерей приема и фильтрации беженцев за пределами Евросоюза.

Напомним, несмотря на то, что большинство из участников чрезвычайного саммита ЕС по беженцев поддерживает одинаковые идеи, общего решения так и не смогли найти. Об этом заявил в воскресенье премьер Испании Педро Санчес, оставляя встречу.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира