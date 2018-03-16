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ГПУ проводит 15 обысков в офисах «Новой почты»
16.03.2018 20:02
ГПУ проводит 15 обысков в офисах «Новой почты»

Сооснователь компании «Новая почта» Владимир Поперешнюк заявил, что Генеральная прокуратура Украины проводит обыски в офисах компании в нескольких городах. 

«Сейчас в офисах «Новой почты» в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Забирают личный компьютер. Чувствую, как просто на глазах улучшается инвестиционный климат в стране», – написал Поперешнюк.

Проведение обысков в офисах компании также подтвердила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО «Новая Почта» в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр», – написала Сарган на своей странице в сети .

По словам представителя генпрокурора, следственные действия проводятся следователями без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

«Поэтому говорить о нанесении вреда инвестиционному климату в стране не стоит. После предоставления информации следователями сможем сообщить детали уголовного производства. Пока только подтверждение факта обысков и соответствующих следственных действий», – добавила Сарган.

«Новая почта» основана в 2001 году. Ее сеть насчитывает более 2,35 тыс. отделений, Автопарк компании насчитывает свыше 3600 автомобилей. В 2017 году компания доставила более 145 млн отправлений.

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