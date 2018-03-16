Сенцов в письме к сестре написал о "медленной, но безвозвратной" потере здоровья

Сестра украинского режиссера Олега Сенцова, отбывающего наказание в колонии города Лабытнанги (Ямало-Ненецкий самостоятельный округ Тюменской области), Наталья Каплан сообщила, что получила от него письмо, в котором брат пишет о ухудшении здоровья.

"Пришло письмо от Олега. Передает всем привет и уверяет, что у него все нормально. Хотя при этом пишет, что у него крошатся зубы и выпадают волосы. Отмечает, что там здоровье теряется медленно, но безвозвратно", - написала Н.Каплан на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

Как сообщалось, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил О.Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. Он был признан виновным в создании на территории полуострова террористического сообщества. Верховный суд РФ позже признал законным вынесенный приговор.

О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО), более известной как "Белый медведь".

14 февраля 2018 года сестра О.Сенцова Н.Каплан сообщила, что брат впервые позвонил за время пребывания в исправительной колонии в Лабытнанги.

Адвокат Дмитрий Динзе сообщал, что О.Сенцов занимается в колонии творчеством, пишет сценарии и отказывается работать.