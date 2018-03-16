Принадлежность Крыма Украине так же очевидна, как и тот факт, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко: Все предельно просто: Крым – это Украина Фото: president.gov.ua "Европейские и американские партнеры поддерживают нас в непризнании так называемых выборов президента России на территории аннексированного Крыма, которые должны состояться послезавтра. Все предельно просто. Крым – это Украина. ...Он должен принимать и рано или поздно будет принимать участие в выборах президента Украины", – сказал Порошенко.Он сравнил аннексию Крыма с аншлюсом гитлеровской Германией территории Австрии в 1938 году. И пообещал "возвращение Крыма в Украину и Украины в Крым"."Крым, как и Донбасс, был, есть и будет украинским. Это так же бесспорно, как и тот факт, что Земля круглая и вращается вокруг Солнца", – заявил Порошенко.Россия после незаконного референдума 16 марта 2014 года аннексировала Крым и Севастополь. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта 2018 года – в день годовщины аннексии Крыма. 23 февраля Министерство иностранных дел Украины направило внешнеполитическому ведомству РФ ноту протеста по поводу проведения выборов на территории Крыма. Глава ведомства Павел Климкин пообещал, что Киев будет добиваться санкций для причастных к волеизъявлению.Замглавы российского Центризбиркома Николай Булаев 23 февраля сказал, что Украина не сможет помешать выборам президента России в аннексированном Крыму.Выборы президента Украины запланированы на 2019 год. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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