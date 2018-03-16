Он подчеркнул, что будет настаивать на принятии плана действий по членству в НАТО для Украины

"Мы подчеркиваем, что мы будем настаивать на принятии Плана действий по членству в НАТО для Украины. Я уже, кстати, отдал распоряжение готовить проект поправок в Конституцию Украины, на уровне основного закона закрепит наше стремление вступления в НАТО, вступление в ЕС" , - сказал Порошенко в Краматорске Донецкой области во время брифинга, трансляцию вел телеканал " 112 Украина".

Ранее Порошенко заявил, что членство Украины в Европейском Союзе и вступление в НАТО остаются стратегической целью государства , но это перспектива не 2018 года. В марте он назвал следующей целью Украину План действий по членству в НАТО.