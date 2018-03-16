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ЗМІ: Ксенія Собчак вагітна вдруге (ФОТО)
16.03.2018 20:08
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Відома телеведуча Ксенія Собчак, яка в листопаді 2016 року вперше стала матусею, народивши коханому, акторові Максиму Віторгану сина Платона, зараз їздить Росією з прес-конференціями, адже балотується на пост президента Росії у цьому році.

Втім, у шанувальників та преси враження, що зірка має більші наміри, ніж політичні - напередодні у ЗМІ з'явилася чутка, що Ксенія очікує другу дитину.

Хоча розгледіти які-небудь зміни у зовнішності зірки важко, підтвердженням чуток вважають те, що зірка стала більш емоційною, зокрема розплакалася на останній конференції. Що ж, будемо очікувати підтверджень!

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