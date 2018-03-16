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"Документы, мои личные вещи". Савченко в эфире телеканала показала содержимое своей сумки
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16.03.2018 20:12
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Телеведущие телеканала "112 Украина" попросили свою гостью –
внефракционного народного депутата Надежду Савченко – "ради
безопасности" показать содержимое своей сумки. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке | Савченко вытрусила
содержимое сумки на стол Скриншот: 112 Украина / YouTube "Там
ничего такого нет в вашем багаже? Что у вас в сумке?" –
спросил нардепа телеведущий. "Вещи, документы, мои личные
вещи", – ответила Савченко и вытрусила содержимое сумки на
стол. Так, в сумке нардепа действительно оказались бумаги,
документы, связка сигарет, ключи, косметические средства."Мы
убедились в том, что дальше наш разговор будет проходить в
безопасном формате", – сообщил телеведущий.ВИДЕОВидео: 112 Украина /
YouTube 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко
направил в Раду представления о предоставлении согласия
на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест
Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в
здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра
Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из
сессионного зала парламента из-за "угрозы для
окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть
парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в
частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда"
писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и
пистолет.
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