Телеведущие телеканала "112 Украина" попросили свою гостью – внефракционного народного депутата Надежду Савченко – "ради безопасности" показать содержимое своей сумки. Этот материал можно прочитать и на украинском языке | Савченко вытрусила содержимое сумки на стол Скриншот: 112 Украина / YouTube "Там ничего такого нет в вашем багаже? Что у вас в сумке?" – спросил нардепа телеведущий. "Вещи, документы, мои личные вещи", – ответила Савченко и вытрусила содержимое сумки на стол. Так, в сумке нардепа действительно оказались бумаги, документы, связка сигарет, ключи, косметические средства."Мы убедились в том, что дальше наш разговор будет проходить в безопасном формате", – сообщил телеведущий.ВИДЕО Видео: 112 Украина / YouTube 15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады.В тот же день нардеп от Блока Петра Порошенко Ирина Луценко рассказала, что Савченко вывели из сессионного зала парламента из-за "угрозы для окружающих".Позже стало известно, что Савченко попросили покинуть парламент несколько нардепов от "Народного фронта", в частности – Андрей Тетерук и Андрей Левус. "Украинская правда" писала, что Савченко принесла в Верховную Раду три гранаты и пистолет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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