Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в районе АТО В конце 2017 года Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог имущества, находящегося в АТО Президент Петр Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитование малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине территории Антитеррористической операции. Фото:president.gov.ua "Подписал закон, который снимает внедрены ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, подконтрольной Украине", - написал Порошенко. Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г. — Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г. Напомним, 21 декабря 2017 Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог имущества, находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО). Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью. Рада приняла закон об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью

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