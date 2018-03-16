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Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в районе АТО
16.03.2018 20:12
Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в районе АТО
В конце 2017 года Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог имущества, находящегося в АТО
Президент Петр Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитование малого и среднего бизнеса на подконтрольной Украине территории Антитеррористической операции.
Порошенко подписал закон о снятии ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса в районе АТО Фото:president.gov.ua

"Подписал закон, который снимает внедрены ранее ограничения для кредитования малого и среднего бизнеса на той части территории проведения операции Объединенных сил, подконтрольной Украине", - написал Порошенко.

 

Підписав закон, який знімає впроваджені раніше обмеження для кредитування малого та середнього бізнесу на тій частині території проведення операції Об’єднаних сил, яка підконтрольна Україні.

— Петро Порошенко (@poroshenko) 16 марта 2018 г.

Напомним, 21 декабря 2017 Рада сняла ограничения на выдачу банками кредитов под залог имущества, находящегося в зоне проведения антитеррористической операции (АТО).

Верховная Рада приняла во втором чтении проект закона №4666 об обществах с ограниченной и дополнительной ответственностью.

 

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