|В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибло двое мужчин
|16.03.2018 20:14
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В пятницу, 16 марта, в Мариуполе погибло двое мужчин погибли на четвертой доменной печи металлургического комбината "Азовсталь". Об этом сообщает локальный сайт 0629.
Известно, что погибшими оказались 41-летний и 42-летний работники комбината.
Трагедия произошла в доменном цехе. Согласно сообщению пресс-службы "Метинвеста", ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" отравились колошниковым газом.
Пострадавшим немедленно оказали первую помощь. Однако когда врачи прибыли на место происшествия, они констатировали смерть мужчин.
На предприятии работает комиссия, которая установит обстоятельства инцидента, а также следственно-оперативная группа.
Как сообщал svodka.net ранее, в Кировоградской области погибли трое маленьких детей в возрасте от одного до четырех лет во время пожара в одноэтажном доме в селе Верблюжка.
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