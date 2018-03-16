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В Мариуполе на заводе "Азовсталь" погибло двое мужчин
16.03.2018 20:14

В пятницу, 16 марта, в Мариуполе погибло двое мужчин погибли на четвертой доменной печи металлургического комбината "Азовсталь". Об этом сообщает локальный сайт 0629.

Известно, что погибшими оказались 41-летний и 42-летний работники комбината.

Трагедия произошла в доменном цехе. Согласно сообщению пресс-службы "Метинвеста", ремонтник предприятия и сотрудник "Промсервиса" отравились колошниковым газом.

Пострадавшим немедленно оказали первую помощь. Однако когда врачи прибыли на место происшествия, они констатировали смерть мужчин.

На предприятии работает комиссия, которая установит обстоятельства инцидента,  а также следственно-оперативная группа.

Как сообщал svodka.net ранее, в Кировоградской области погибли трое маленьких детей в возрасте от одного до четырех лет во время пожара в одноэтажном доме в селе Верблюжка.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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