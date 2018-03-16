Полиция задержала мужчину по подозрению в ложном сообщении о минировании Верховной Рады.

Об этом сообщают в полиции , передает со ссылкой на .

В дежурную часть Печерского управления полиции позвонил мужчина с сообщением о взрыве, который должен произойти в здании Верховной Рады. В адрес немедленно выехали следственно-оперативная группа, специалисты взрывотехнической службы, кинологи и спасатели.

После проверки объекта никаких подозрительных предметов или взрывчатых веществ обнаружено не было. Однако вскоре полиция установила место, откуда поступил вызов, сообщил начальник Печерского управления полиции Андрей Дуброва.

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы

"Работники уголовного розыска главка полиции вместе с сотрудниками Службы безопасности Украины выяснили, что звонили из служебного телефона, а звонил в полицию человек, который пользовался по работе этим номером. Он - уроженец Донецкой области, 1983 года рождения, который в последнее время жил в столице. На момент визита находился в состоянии алкогольного опьянения, а свой поступок объяснил тем, что якобы хотел поделиться важной информацией", - рассказал чиновник.

Следователи Печерского управления полиции внесли сведения в Единый список досудебных расследований по признакам преступления - "Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности"

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы.

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