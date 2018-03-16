Восемь человек после аварии на подъемнике в Грузии обратились в клинику: четверо граждан России, двое украинцев, гражданка Швеции и гражданин Грузии, отметил министр труда, здравоохранения и соцзащиты Давид Сергеенко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Авария произошла на курорте Гудаури Фото: ru.wikipedia.org По словам Сергеенко, восемь человек после аварии обратились в клинику: четверо граждан России, двое украинцев, гражданка Швеции и гражданин Грузии.Состояние двоих пациентов тяжеле, это украинцец и беременная гражданка Швеции с болями в спине, отметил министр.Канал сообщает, что министерство внутренних дел Грузии начало расследование по ст. 275 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта).16 марта на горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии произошла авария на канатной дороге, в результате чего пострадали 11 человек, восемь из них госпитализировали. По предварительной информации, причиной аварии стали неполадки с тормозной системой. Подъемник поехал в обратную сторону и несколько гондол столкнулись. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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