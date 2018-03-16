Как только Украина объявляет дату открытия контрольного пункта въезда/выезда "Золотое" в Луганской области, боевики открывают огонь в этом направлении, отметил президент Украины Петр Порошенко. Порошенко посетил КПВВ "Золотое" Фото: president.gov.ua По словам Порошенко, украинская сторона сделала все, чтобы на "Золотом" было оборудование для паспортного контроля, мобильный банкинг, чтобы пенсионеры с временно оккупированных территорий могли получать здесь пенсии. "Все сделано. Но посмотрите в 300 метрах отсюда оккупированные территории, они уже почти год срывают выполнение обязательств и не открывают проезд людей и транспортных средств. Более того, для них чем хуже, тем лучше. Сейчас в присутствии Президента, министра обороны, руководителя пограничной службы можете убедиться, что украинская сторона полностью готова для начала работы КПВВ", – сказал Порошенко.Он отметил, что как только Украина объявляет дату открытия пропускного пункта, боевики открывают огонь в этом направлении.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.31 марта 2016 года в Луганской области открыли КПВВ "Золотое". Но его работа буквально сразу была заблокирована боевиками. Вопрос возобновления работы пункта пропуска постоянно поднимается на переговорах в Минске.Трехсторонняя контактная группа на заседании 4 октября 2017 года, поддержала инициативу об открытии контрольного пункта въезда-выезда "Золотое" 20 октября, но этого не произошло.15 ноября 2017 года представитель Украины в гуманитарной подгруппе трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко сообщила, что боевики "ЛНР" заявили о намерении блокировать КПВВ "Золотое", пока в Станице Луганской не будет отведена тяжелая техника. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки порошенко золотое луганской пункта боевики Теги: война в украине