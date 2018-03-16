Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах

Об этом сообщил первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) Николай Поворозник во время заседания городского оперативного штаба по ликвидации ЧС.

"Да, режим ограничения въезда предусматривает, что соответствующие службы будут оперативно принимать решения о запрете или разрешении на проезд грузовиков в город, исходя из погодных условий. По словам первого заместителя председателя КГГА, это поможет избежать блокировки движения на дорогах и препятствованию работы снегоуборочной техники" , - сообщает пресс-служба КГГА.

Режим ограничения будет действовать до отдельного распоряжения, учитывая погодные условия и ситуацию на дорогах.

Кроме этого в горадминистрации уверяют, что все профильные коммунальные службы города приведены в максимальную готовность для уборки снега. Кроме того, городские власти обратились в Минобороны и МВД с просьбой в случае необходимости (по обращению районных администраций) привлекать спецтехнику и личный состав к уборке автомобильных дорог, тротуаров, переходов и тому подобное.

"Для надлежащей работы снегоуборочной техники столичная власть призывает водителей не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах. Автомобили, мешающие расчищать дороги от снега, который будут убирать эвакуаторы. Также городские власти убедительно просят киевлян во время непогоды не пользоваться личным авто и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, особенно для поездок в центральной части города" , - говорится в сообщении.

Поворозник отметил, что в случае значительного ухудшения погодных условий городские власти будут рекомендовать объявить понедельник, 19 марта, выходным днем.

"Прежде только это будет касаться дошкольных и общеобразовательных учебных заведений. О чем будет сообщено отдельно" , - говорится в информации. Первый заместитель председателя КГГА просит киевлян внимательно следить за сообщениями городских властей и следовать рекомендациям специалистов.