Консультации относительно кандидатуры на должность главы Министерства здравоохранения Украины еще продолжаются. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает со ссылкой на .

"Правительство приняло соответствующее решение о возложении обязанностей (на Ульяну Супрун, - ред.) в связи с тем, что есть отсутствие министра здравоохранения. Консультации относительно кандидатуры, внесения и решения кадровых вопросов ведутся в рамках коалиции. Как только будет решен вопрос, мы сразу выполним все, что необходимо", - заявил Гройсман.

По словам Гройсмана, как только коалиция определится относительно форматирования позиции по министерству здравоохранения обязательно это решение будет на рассмотрении украинского парламента.

Напомним, ранее сообщалось, что в декабре прошлого года нардепы подали иск против Гройсмана из-за невнесения им на рассмотрение Рады представления о назначение главы Минздрава. Впрочем, Окружной административный суд отказал нардепам в удовлетворении иска против Гройсмана.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира