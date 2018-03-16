Нервы сдают даже у мужчин. Здесь хоронят жертв зверской расправы, что шокировала весь Павлоград.

В дом семьи убийца ворвался в полночь, перескочив через забор. Рука мясника не остановилась даже над маленьким ребенком. Спастись удалось только беременной матери. Она потеряла почти литр крови, информирует svodka.net.

Потрошителя задержали. Им оказался 17-летний парень. Подозреваемый уже в суде, но объяснить мотивы своего страшного поступка не может. А вот соседи говорят, что парня боялась вся улица потому что он был склонен к немотивированной агрессии и садизма.

На его страницах в соцсетях — сатанинские пентаграммы и видео убийц-маньяков. Оказывается, что первые проблемы с парнем появились давно: он выпускал собак на детей. Но почему полиция еще тогда не обратила внимания на странное поведение подростка? Говорят, секрет в семье. Отец подозреваемого-влиятельный предприниматель, а мачеха-экс-судья.

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