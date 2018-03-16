Погода, Новости, загрузка...
Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты, - ОБНОВЛЕНО
16.03.2018 20:44
Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты, - ОБНОВЛЕНО
В прокуратуре эту информацию пока не комментировали
Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) проводит обыски в нескольких офисах "Новой почты".
Генпрокуратура проводит обыски в офисах Новой Почты, - ОБНОВЛЕНО Фото:17tv.com.ua

"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер", сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

 

Обновление: пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию об обысках.

"В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - сообщила Сарган.

По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

Обновлением : пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию об обысках.

В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО" Новая Почта "в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - сообщила Сарган.

По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

  • СБУ проводит более 25 обысков у журналистов
  • В управлении Запорожской ОГА проводят обыски по подозрению в хищении более 3 млн грн

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить