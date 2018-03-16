В прокуратуре эту информацию пока не комментировали

"Сейчас в офисах "Новой Почты" в Киеве, Полтаве и Харькове проводится обыск представителями Генеральной прокуратуры Украины. Впервые в моей практике делают обыск моего кабинета и меня лично. Убирают личный компьютер", - сообщил соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Обновление : пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию об обысках.

" В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО "Новая Почта" в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - сообщила Сарган.

По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.

Напомним, Служба безопасности Украины проводит в понедельник более 25 санкционированных обысков в разных регионах Украины у лиц, которые способствуют России в проведении антиукраинских акций.

Обновлением : пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган подтвердила информацию об обысках.

" В рамках уголовного производства главным следственным управлением ГПУ проводится около 15 обысков складских и офисных помещений ООО" Новая Почта "в городах Киев, Полтава, Харьков и Днепр", - сообщила Сарган.

По ее словам, все следственные действия происходят без привлечения спецподразделений, в рамках закона.

Пресс-секретарь добавила, что сообщит детали уголовного производства после предоставления информации следователями.