



Відома телеведуча та актриса Маша Єфросиніна неочікувано для шанувлаьників з'явилася на обкладинці нового номеру відомого українського глянц Marie Claire.



На світлинах Маша позує у білій блузі з вишивкою та у накидці-дощовику.



"Маша в цьому сенсі - ідеальна героїня. Вона встигає піклуватися не тільки про свою сім'ю, а й про зовсім незнайомих їй людей - зокрема, дітей, яких кинули і батьки, і держава, а також жінок, які страждають від домашнього насильства. Оптимізм, активність і віра в краще, властиві Маші Єфросиніної, дають нам надію на те, що світ - ваш маленький внутрішній або величезний навколишній - дійсно піддається коригуванню", - коментують вибір героїні у глянці.





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