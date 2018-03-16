Правоохранительные органы Великобритании начали расследование дела об убийстве российского олигарха, замгендиректора "Аэрофлота" Николая Глушкова, соратника Бориса Березовского. Об этом говорится в сообщении полиции.

"Расследование убийства начато по результатам вскрытия тела 68-летнего российского бизнесмена Николая Глушкова", - говорится в заявлении. Сообщается, что полиция получила результаты вскрытия тела погибшего.

"Сегодня мы получили доклад патологоанатома, в котором причиной смерти называется сдавливание шеи… Управление по борьбе с терроризмом британской полиции, которое с самого начала занялось этим делом, теперь рассматривает смерть Глушкова как убийство", - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, какая-либо связь между смертью Глушкова и отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля на данный момент отсутствует.

Напомним, 13 марта сообщалось, что в Лондоне нашли мертвым в собственном доме российского олигарха Глушкова.

Как сообщал svodka.net ранее, в сети появилась информация о том, что в Лондоне покончил с собой российский олигарх и экс-заместитель премьер-министра СССР Владимир Щербаков.

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