На запрет проведения выборов президента РФ на территории Украины отреагировали в Центральной избирательной комиссии России и в Совете Федерации. Этот материал можно прочитать и на украинском языке ЦИК РФ о решении украинских властей: Это не просто нарушение, это непонимание, незнание норм международного права Фото: cikrf.ru По его словам, решение Киева заблокировать доступ в российские представительства в день выборов президента в России основано на "непонимании норм международного права"."Это не просто нарушение, это непонимание, незнание норм международного права", – заявил Булаев.В Совете Федерации тоже отреагировали на решение украинских властей. Так, сенатор Владимир Джабаров в комментарии "РИА Новости" сообщил, что Россия может поднять вопрос о нарушении избирательных прав россиян в Украине в Совете Безопасности ООН.Он добавил, что Россия намерена направить ноту протеста в Европейский союз и странам – гарантам Минских соглашений. Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева, Харькова, Одессы и Львова."Украина заявила решительный протест министерству иностранных дел РФ и требует не проводить выборы 18 марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополь. МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и консульских представительств РФ на территории Украины будет вероятно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше требования украинской стороны. На сегодняшний день Российская Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", – говорится в заявлении, обнародованном Аваковым. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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