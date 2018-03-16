|Сколько украинцев хотят уехать из страны
|16.03.2018 21:02
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65% украинцев не желают менять страну проживания. Чаще только о переезде за границу задумываются респонденты до 35 лет.
По результатам исследования, 27% украинцев отметили, что были бы не против эмигрировать в другую страну. Опрос был проведен социологической группой Рейтинг в период 12-28 декабря 2017 года, передает со ссылкой на .
Желающих выехать за границу между мужчин больше. Чаще только такое желание проявляют лица с более высоким уровнем образования и доходов.
В семьях заробитчан, тех, кто хочет уехать за границу, значительно больше.
По результатам опроса, тех, кто хочет уехать из Украины больше только между жителей северных регионов. Это Житомирская, Сумская области, город . Также респонденты из Закарпатской, Тернопольской, Черновицкой областей изъявили желание сменить страну проживания.
Украинские заробитчане из Польши в 2017 году перечислили на родину 13 млрд злотых. Это почти 100 млрд грн. По данным польских чиновников, в Польше работает до 2 млн украинцев.