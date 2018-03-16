Украинский блогер под ником feldherrnhalle разместил в сети информацию о якобы имеющейся в распоряжении боевиков «ДНР» и «ЛНР» военный технике.

По его информации, только на вооружении боевиков состоят 1375 единиц техники: 545 БМП, 410 танков, 181 многоцелевой транспортер (МТ-ЛБ), 140 самоходных артиллерийских установок (САУ) и 99 БТР, информирует svodka.net.

При этом, исходя из предоставленной автором информации, число имеющихся в «ДНР» и «ЛНР» САУ превышает число машин, находящихся в распоряжении Вооруженных сил Франции (109), Германии (123) или Великобритании (89).

Также боевики имеют на вооружении больше танков, чем в этих европейских странах.

Существенное отставание наблюдается только по количеству бронетранспортеров.

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