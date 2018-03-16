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В посольстве РФ заявили, что украинские полицейские не могут запретить гражданам России вход на территорию российской дипмиссии
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16.03.2018 21:06
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В посольстве РФ в Украине журналисту агентства УНИАН сообщили, что
выборы президента РФ на территории Украинского государства
состоятся. Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Посольство РФ в Украине: Полиция не имеет права не пустить.
Единственное – могут препятствовать демонстранты Фото:
ukraine.mid.ru ."18 числа с 8.00 до 22.00 состоятся выборы", –
сообщили журналисту в посольстве РФ.На уточнение, что, по словам
министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, граждан России не
будут пускать на участок украинские полицейские, в российском
диппредставительстве отметили: "Полиция не имеет права не пустить.
Единственное – могут препятствовать демонстранты. Можно прийти
проголосовать".Сегодня министр внутренних дел Украины Арсен Аваков
заявил, что граждане России не смогут проголосовать за своего
президента в дипломатических миссиях РФ на территории Киева,
Харькова, Одессы и Львова."Украина заявила решительный протест
министерству иностранных дел РФ и требует не проводить выборы 18
марта 2018 года на временного оккупированных РФ территориях
Украины – в Автономной Республике Крым и городе Севастополе.
МИД Украины отметил, что голосование в помещениях дипломатических и
консульских представительств РФ на территории Украины будет
вероятно только при условии полного выполнения РФ упомянутого выше
требования украинской стороны. На сегодняшний день Российская
Федерация не отказалась от своих противоправных намерений", –
говорится в заявлении, обнародованном Аваковым.В российском ЦИК уже
заявили, что украинские власти "не знают норм международного
права".
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