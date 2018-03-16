Хозяйственный суд Киева разбирается в деле, которое касается
приобретения Министерством обороны Украины двигателей у Львовского
бронетанкового завода. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Разбирательство проходит в Хозсуде Киева Фото:
Господарський cуд міста Києва / Facebook Третьим лицом в деле
является Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
Самостоятельных требований бюро не предъявляет.Ранее дело
рассматривалось в закрытом режиме. На повторное автоматическое
распределение между судьями для рассмотрения в общем режиме оно
было передано в январе.В определении о назначении нового заседания
на 29 марта не описаны причины судебного спора."Экономическая
правда" пишет, что речь идет о засекреченном договоре, согласно
которому в декабре 2015 года Минобороны приобрело у Львовского
завода двигатели, но усомнились в их качестве и стоимости.ГП
"Львовский бронетанковый завод" входит в состав государственного
концерна "Укроборонпром".14 июля 2017 года НАБУ задержало ряд
должностных лиц ВСУ и Львовского бронетанкового завода за
организацию коррупционной схемы. В частности, по версии следствия,
вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели,
которые ранее были в использовании. Таким образом в 2015 году была
совершена растрата бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн.
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