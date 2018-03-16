Хозяйственный суд Киева разбирается в деле, которое касается приобретения Министерством обороны Украины двигателей у Львовского бронетанкового завода. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Разбирательство проходит в Хозсуде Киева Фото: Господарський cуд міста Києва / Facebook Третьим лицом в деле является Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Самостоятельных требований бюро не предъявляет.Ранее дело рассматривалось в закрытом режиме. На повторное автоматическое распределение между судьями для рассмотрения в общем режиме оно было передано в январе.В определении о назначении нового заседания на 29 марта не описаны причины судебного спора."Экономическая правда" пишет, что речь идет о засекреченном договоре, согласно которому в декабре 2015 года Минобороны приобрело у Львовского завода двигатели, но усомнились в их качестве и стоимости.ГП "Львовский бронетанковый завод" входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".14 июля 2017 года НАБУ задержало ряд должностных лиц ВСУ и Львовского бронетанкового завода за организацию коррупционной схемы. В частности, по версии следствия, вместо новых двигателей для танков Т-72 закупались двигатели, которые ранее были в использовании. Таким образом в 2015 году была совершена растрата бюджетных средств на сумму 28,5 млн грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки украины львовского завода киева львовский Теги: деньги