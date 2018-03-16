Число миротворцев на Донбассе должно превосходить 15 тыс. человек. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в интервью "ВВС Украина", передает со ссылкой на .

"Нам требуется достаточное количество. Это означает, что миротворцы реально должны контролировать всю территорию оккупированного Донбасса. Я считаю, что по предварительным оценкам, это должно быть более 15 тысяч. А сколько точно - мы будем согласовывать с и партнерами, которые войдут в состав миссии. Но это не может быть две или четыре тысячи", - заявил он.

По словам Климкина, состав миссии должны определять в .

"Относительно состава миссии - это должны определять в . Но, конечно, это должна быть не Россия. Мы найдем достойных миротворцев. Мы уже со всеми беседовали и не только в Европе. Например, с японцами. Они известные миротворцы в различных регионах мира, они очень надежные. Я спрашивал министра иностранных дел Японии, и он сказал, что мы можем это рассмотреть. Но сначала нужно понимать, какая это будет миссия", - добавил Климкин.

Напомним, ранее сообщалось, что по словам президента Украины Петра Порошенко, миротворческая задача ООН должна действовать по всей оккупированной территории.

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