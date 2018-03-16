В Оболонском районе Киева в пятницу, 16 марта, два автомобиля попали в строительный котлован. Аварии произошли в разное время на улице Богатырской, 32.

Первый водитель направлялся в сторону Вышгорода. На месте стояли знаки о ремонте дороги. Однако машина сошла с трассы и перед падением пролетела еще около десяти метров. Водитель был госпитализирован. По предварительным данным, у мужчины перелом ноги. Инцидент произошел около 1:00. Спустя несколько часов еще один автомобиль слетел с дороги и упал в тот же строительный котлован. Пострадали три человека, информирует svodka.net.

Отец пострадавшего в первом ДТП, которое случилось на том же участке дороги, приехал для того чтобы эвакуировать автомобиль своего сына. Прямо у него на глазах с трассы в яму упал Dacia Logan. В машине находился водитель и две гражданки Словении. Мужчина получил перелом пятки и пальцев на руке. Всех госпитализировали. Вторая авария произошла около 6:00. Nissan, который первым упал в котлован, ремонту и восстановлению не подлежит.

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