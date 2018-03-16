На церемонии установления памятной таблички на доме в Москве, где жил убитый российский оппозиционер Борис Немцов, выступил его сын Антон, остальные родственники не присутствовали. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Немцова убили 27 февраля 2015 года Фото: EPA На церемонии выступил сын убитого политика Антон Немцов.Издание отмечает, что ранее дочь политика Жанна Немцова заявляла, что близкие Немцова решили не участвовать в мероприятии. Она отмечала, что считает открытие таблички "политическим мероприятием перед выборами".Глава политсовета движения "Солидарность" Илья Яшин отмечал, что они приветствуют установку мемориальной доски, но расценивают это как "предвыборное мероприятие" штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак, которая присутствовала на церемонии.Как пишет "Медуза", Собчак заявила, что выбор даты для церемонии был обусловлен "днем тишины" перед выборами и тем, что только 15 марта все жильцы дома согласились на установку доски.Немцов был застрелен в районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015 года. В сентябре 2016 года власти Москвы, ссылаясь на действующее законодательство, отказались устанавливать памятную доску на месте убийства политика. На месте гибели Немцова был организован мемориал памяти, который часто разорялся властями. В связи с этим активисты установили на мосту дежурство.7 сентября 2017 года по инициативе муниципального депутата района Замоскворечье Сергея Маркова на доме Немцова на улице Малая Ордынка в Москве установили памятную доску. В московской мэрии назвали установку мемориальной доски незаконной.Активисты националистического движения SERB сняли доску и отнесли ее в управление внутренних дел по Центральному административному округу. Сторонники Немцова заявили о намерении вернуть табличку на прежнее место.22 февраля мэрия Москвы разрешила установку памятной таблички на доме, где жил Немцов. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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