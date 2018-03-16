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В Москве открыли памятную табличку Немцову
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16.03.2018 21:30
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На церемонии установления памятной таблички на доме в Москве, где
жил убитый российский оппозиционер Борис Немцов, выступил его сын
Антон, остальные родственники не присутствовали. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Немцова убили 27 февраля 2015
года Фото: EPA На церемонии выступил сын убитого политика Антон
Немцов.Издание отмечает, что ранее дочь политика Жанна Немцова
заявляла, что близкие Немцова решили не участвовать в мероприятии.
Она отмечала, что считает открытие таблички "политическим
мероприятием перед выборами".Глава политсовета движения
"Солидарность" Илья Яшин отмечал, что они приветствуют установку
мемориальной доски, но расценивают это как "предвыборное
мероприятие" штаба кандидата в президенты России Ксении Собчак,
которая присутствовала на церемонии.Как пишет "Медуза", Собчак
заявила, что выбор даты для церемонии был обусловлен "днем тишины"
перед выборами и тем, что только 15 марта все жильцы дома
согласились на установку доски.Немцов был застрелен в
районе московского Кремля поздно вечером 27 февраля 2015
года. В сентябре 2016 года власти Москвы, ссылаясь на
действующее законодательство, отказались устанавливать
памятную доску на месте убийства политика. На месте гибели Немцова
был организован мемориал памяти, который часто разорялся властями.
В связи с этим активисты установили на мосту
дежурство.7 сентября 2017 года по инициативе
муниципального депутата района Замоскворечье Сергея Маркова на доме
Немцова на улице Малая Ордынка в Москве установили памятную доску.
В московской мэрии назвали установку мемориальной доски
незаконной.Активисты националистического движения SERB сняли доску
и отнесли ее в управление внутренних дел по Центральному
административному округу. Сторонники Немцова заявили о намерении
вернуть табличку на прежнее место.22 февраля мэрия Москвы разрешила
установку памятной таблички на доме, где жил Немцов.
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