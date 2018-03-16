В США сеть гипермаркетов Walmart зарегистрировала патент на новый тип дронов в виде пчел.

Основная задача дронов — опыление растений. В то же время места посевов пчелы должны находить автоматически — с помощью датчиков и камер, информирует svodka.net.

Вместе с робо-пчелой, компания запатентовала еще пять типов фермерских беспилотников. Один из них находить вредителей, а другой контролировать здоровье сельскохозяйственных растений.

Ученые уже давно ищут способы предотвратить быстрое снижение популяции пчел. Ведь без опыления почти треть продуктов, потребляет человечество окажутся под угрозой исчезновения.

В частности, исследователи из Гарвардского университета разработали образец подобных пчел еще в 2013 году. А в 2017-м их коллеги из Японии представили мини-беспилотники, способные заменить пчел в опылении растений.

Читайте: США наращивают свое присутствие в Сирии, - Злой одессит

Примечательно, что работы-пчелы стали главными героями фантастического сериала «Черное зеркало». По сюжету хакеры перепрограммировали пчел на убийство людей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира