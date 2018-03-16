Причина — очередное повышение тарифов на электроэнергию для предпринимателей, которые, конечно, включат это в стоимость продукции или услуги.

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Внимание прессы к возможному введению RAB-тарифов, или стимулирующего тарифообразования, для электроэнергии немного усыпила инициативность НКРЕКП. Пока руководство комиссии заявляет, что идея нуждается в доработке, не завершены определенные процедурные моменты, следовательно с 1 апреля, скорее только, подорожание электроэнергии для промышленности пока откладывается. Об этом говорится в сюжете Факти.ICTV. Об этом сообщает "Патриоты Украины", информирует svodka.net.

Однако расслабляться не стоит, ведь результат будет очевиден — владельцы облэнерго, которые в десятки раз переоценили свои изношенные фонды, будут только обогащаться, а украинский народ, который автоматически почувствует подорожание жизни, — становиться беднее

Питание и вода из крана, проезд в общественном транспорте — все это вскоре может резко подорожать. Причина — очередное повышение тарифов на электроэнергию для предпринимателей, которые бесспорно, вложат это в стоимость продукции или услуги. Подробнее — в сюжете.

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