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В Одессе чиновника миграционной службы поймали на взятке $10 тысяч, - ФОТО
16.03.2018 21:48
В Одессе чиновника миграционной службы поймали на взятке $10 тысяч, - ФОТО
Двум иностранцам должны были оформить фиктивные браки с гражданками Украины
Руководителя Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства одесского облуправления Государственной миграционной службы поймали на взятке 10 тыс. долларов.
В Одессе чиновника миграционной службы поймали на взятке тысяч, - ФОТО ФОТО: facebook.com/LarysaSargan

Чиновник должен был решить вопрос о предоставлении разрешения на постоянное бытие на территории Украины двух иностранцев. Он планировал оформить для них фиктивные браки с гражданками Украины, -  сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством).

Напомним, Стрыйский городской суд Львовской обл. приговорил мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество.

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