В Одессе чиновника миграционной службы поймали на взятке $10 тысяч, - ФОТО Двум иностранцам должны были оформить фиктивные браки с гражданками Украины Руководителя Главного управления по работе с иностранцами и лицами без гражданства одесского облуправления Государственной миграционной службы поймали на взятке 10 тыс. долларов. ФОТО: facebook.com/LarysaSargan Чиновник должен был решить вопрос о предоставлении разрешения на постоянное бытие на территории Украины двух иностранцев. Он планировал оформить для них фиктивные браки с гражданками Украины, - сообщает пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган. Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 368 УК Украины (получение неправомерной выгоды, соединенное с вымогательством). Напомним, Стрыйский городской суд Львовской обл. приговорил мэра города Сколе Львовской области Владимира Москаля к 6,5 годам лишения свободы за взяточничество. Супрун заявила, что помощник нардепа и городского головы предлагали ей квартиру в качестве взятки

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