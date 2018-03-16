Полиция Лондона получила результаты вскрытия тела бывшего первого заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова, найденного мертвым 12 марта, – он умер в результате удушения.

Британская полиция начала расследование дела об убийстве бывшего первого заместителя гендиректора компании «Аэрофлот» Николая Глушкова, тело которого было найдено 12 марта. Об этом говорится в сообщении полиции Лондона, информирует svodka.net.

Сегодня правоохранители получили результаты вскрытия тела Глушкова – по мнению экспертов, экс-партнер российского бизнесмена Бориса Березовского скончался в результате «сдавливания шеи».

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68-летнего друга и делового партнера Бориса Березовского Николая Глушкова задушили, как и беглого олигарха.

«Управление по борьбе с терроризмом британской полиции, которое вело расследование с самого начала, теперь рассматривает смерть Глушкова как убийство», – говорится в сообщении полиции.

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Николай Глушков в 1989–1991 годах занимал пост начальника отдела, затем – заместителя гендиректора компании Березовского «ЛогоВАЗ». В 1991–1995 годах руководил финансовым департаментом «АвтоВАЗа», в 1996-м занял пост заместителя гендиректора компании «Аэрофлот», в которой Березовский являлся основным акционером.

В 2000 году был арестован по делу о хищении средств авиакомпании, обвинен в мошенничестве, отмывании преступно нажитых средств и невозвращении валютной выручки из-за границы. В 2004 году был приговорен Савеловским судом Москвы к трем годам и трем месяцам заключения и освобожден в зале суда, так как отбыл этот срок, находясь под стражей.

В марте 2017 года Савеловский суд Москвы заочно приговорил Глушкова к восьми годам колонии общего режима по новому делу о хищении средств «Аэрофлота».

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В России у Глушкова остались огромные долги, связанные с судебным преследованием по делу о хищениях в «Аэрофлоте» в 90-х годах.

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