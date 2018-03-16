По версии следствия, в Киеве женщина организовала обман ряда документов по отчуждению кредитного портфеля государственного "Укргазбанка". Этот материал можно прочитать и на украинском языке Правоохранители задержали подозреваемую в хищении средств "Укргазбанка" Фото: Укргазбанк / Facebook "В 2015 году она под предлогом оказания услуг по решению проблемной задолженности банков умышленно и по предварительному сговору с другими лицами организовала обман ряда документов по отчуждению кредитного портфеля "Укргазбанка", – говорится в сообщении.По версии следствия, женщина создала ряд фиктивных предприятий, где руководили и работали подконтрольные ей люди."В результате указанных действий банк был лишен права требования по кредиту, а имущество в залоге банка на сумму 250 млн грн незаконно выбыло из-под его ипотеки", – рассказали в прокуратуре.Женщине сообщили о подозрении в мошенничестве в отдельно крупных размерах, подделке документов, присвоении властных полномочий, подкупе и фиктивном предпринимательстве. Сейчас она находится под арестом.Согласно информации на сайте "Укргазбанка", 94,94% уставного капитала банка принадлежат государству. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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