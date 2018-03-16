Ученые из Национальной лаборатории акселератора SLAC Национального университета США заявили о том, что в Книге псалмов Х века из монастыря Св. Екатерины на Синайском полуострове Египта обнаружен тайный текст.

Исследователи смогли идентифицировать остатки древнегреческого медицинского текста на пергаменте с использованием мощных рентгеновских лучей, информирует svodka.net.

В результате исследования книги было обнаружено, что на страницах был написан совершенно другой текст, написанный пятью столетиями ранее, сообщает «Facenews».

Письмо было транскрипцией слов выдающегося греческого врача Галена, который жил от 130 г. н.э. до 210 г. н.э. Его слова были записаны на страницах древнего текста неизвестным писателем через несколько сотен лет после смерти Галена.

Через несколько столетий после того, как эти слова были расшифрованы, чернила были соскоблены кем-то другим, чтобы освободить место для псалмов. Исходный текст больше не виден невооруженным глазом, но с помощью рентгеновских лучей ученые увидели более раннее письмо.

Теперь, когда исследователи знают, что тайный текст есть, их следующим шагом будет раскрытие как можно большего количества слов. Они планируют сделать это, сканируя книгу целиком. Этот процесс займет 10 часов для каждой из 26 страниц. После того, как они будут проверены и изучены, цифровые файлы будут доступны в Интернете.

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