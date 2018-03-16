Ненависть не порождает ничего хорошего, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, комментируя данные Генпрокуратуры о намерении внефракционного нардепа Надежды Савченко устроить теракт в парламенте. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Гройсман: Я не видел материалы Фото: kmu.gov.ua "Я не видел материалы. То, что я слышал, – я в это верю. Я в это верю, и я думаю, что это проблема психического здоровья. Знаете, ненависть – она не порождает ничего хорошего", – сказал Гройсман.15 марта генеральный прокурор Украины Юрий Луценко направил в Раду представления о предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Савченко. Он заявил, что нардеп планировала теракт в здании Верховной Рады. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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